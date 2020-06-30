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Güzel golfçü Paige Spiranac korkuttu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sahaya iç çamaşırsız çıktığı itirafıyla çok konuşulan golfçü Paige Spiranac, üniversite yıllarında aynı evi paylaştığı arkadaşının saldırısı sonrası yüzünde oluşan yaraların fotoğrafını paylaştı. Güzel sporcunun paylaşımından sonra hayranları kısa süreli bir korku yaşadı.

Son dönemde paylaşımları ve yaptığı itiraflarla gündem olan güzel golfçü Paige Spiranac, bu kez hayranlarını korkuttu. 27 yaşındaki başarılı sporcu, üniversite yıllarında oda arkadaşının saldırısı sonrası yüzünde oluşan morluğun fotoğrafını paylaştı.

Spiranac, şiddeti sevmeyen bir insan olduğunu oda arkadaşının başkası ile kavga ettiğini söyledi. Genç sporcu, kavgaya karışmadığı için ev arkadaşının kendisine yumruk atarak yüzünü morarttığını söyledi.

Spiranac, arkadaşının bir mekanda sarhoşken başkası ile kavga ettiğini anlattı. Güzel sporcu arkadaşını alıp eve geldiklerinde oda arkadaşının aniden üzerine atlayıp üst üste kendisine yumruklar attığını söyledi.

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Spiranac, aldığı darbelerden dolayı yüzünden şişiklik ve morluklar oluştuğunu, ertesi gün okula gittiğinde herkesin kendisine tuhaf tuhaf baktığını ve arkadaşlarının kendisi için endişelendiklerini söyledi.

Spiranac, ayrıca ev arkadaşının ertesi sabah kendisini bu şekilde gördüğünde ve ne olduğunu sorduğunu söyledi. Güzel sporcu, arkadaşına kendisinin yüzünü morarttığını söyleyince arkadaşının hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı giymeden golf oynamayı daha çok sevdiğini belirten Spiranac, "Normalde iç çamaşırı giymiyorum, şort giyiyorum ve üzerinde çok fazla katman var. Pantolon giydiğimde de iç çamaşırı kullanmıyorum" demişti.


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