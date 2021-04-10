Güzel komedyen Polina Malinovskaya paylaşımlarıyla olay oluyor

Rus model Polina Malinovskaya, son sosyal medya fotoğraflarıyla dikkat çekti. Instagram’da 2.3 milyona yakın takipçisi olan Rus güzel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü model 2018 Dünya Kupası maçlarından paylaştığı fotoğraflarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olmuştu.

Komedyenliğin dışında modellik de yapan Polina 22 yaşında.

Kendisi Rusya’da son dönemlerde oldukça popüler bir isim. Küçük yaşlarından itibaren modellik yapan Polina henüz 16 yaşındayken İtalya’da çalışmaya başlamış.

Bir dönemlerin en popüler sitelerinden biri olan ask.fm’de kendisi 35 bine yakın soruya cevap vermiş.



