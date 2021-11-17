Güzel oyuncu Songül Öden'den photoshop isyanı! ''Artık ben değilim''

Şimdilerde Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Songül Öden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Öden, fan sayfaları tarafından photoshop uygulanmış bir fotoğrafını paylaşarak, ''Kızı gözüm bir yerlerden ısırıyor. Arkadaşlar kız güzel ama artık ben değilim. O mavi gözlü bir kız artık ve filtrelerce. Not: Benlerimi niye sildiniz zalimler'' notunu düştü.

2020 yılında Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren güzel oyuncu, en son 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisi ile televizyonda yer almıştı. 2021 yılında sinema ve dijital platformlarda yer almayı tercih eden Öden, şimdilerde Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde rol alıyor. Ayrıca Beni Çok Sev isimli filmle de, yakın zamanda sinemada seyirciyle buluştu.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğan Songül Öden, Zaza kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro okuyan sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı. Bir süre hem devlet hem özel tiyatrolarda çalışan güzel oyuncu, 1999 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisiyle televizyon oyunculuğuna giriş yaptı.

Sinema

2007 Sınır

2010 Acı Aşk

2011 72. Koğuş

2016 Rüzgarda Salınan Nilüfer

2016 Ekşi Elmalar

2021 Beni Çok Sev

Televizyon

1999 Ferhunde Hanımlar

2001-2002 Vasiyet

2002-2004 Havada Bulut

2005-2007 Gümüş

2008-2010 Vazgeç Gönlüm

2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları

2015-2016 Serçe Sarayı

2017 Kayıtdışı

2019 Bir Aile Hikayesi

İnternet

2017-2018 Fi

2021 Şeref Bey

2022 Uysallar



