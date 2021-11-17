Güzel oyuncu Songül Öden'den photoshop isyanı! ''Artık ben değilim''

Şimdilerde Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Songül Öden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Öden, fan sayfaları tarafından photoshop uygulanmış bir fotoğrafını paylaşarak, ''Kızı gözüm bir yerlerden ısırıyor. Arkadaşlar kız güzel ama artık ben değilim. O mavi gözlü bir kız artık ve filtrelerce. Not: Benlerimi niye sildiniz zalimler'' notunu düştü.
2020 yılında Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren güzel oyuncu, en son 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisi ile televizyonda yer almıştı. 2021 yılında sinema ve dijital platformlarda yer almayı tercih eden Öden, şimdilerde Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde rol alıyor. Ayrıca Beni Çok Sev isimli filmle de, yakın zamanda sinemada seyirciyle buluştu.
17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğan Songül Öden, Zaza kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro okuyan sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı. Bir süre hem devlet hem özel tiyatrolarda çalışan güzel oyuncu, 1999 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisiyle televizyon oyunculuğuna giriş yaptı.
Sinema
2007 Sınır
2010 Acı Aşk
2011 72. Koğuş
2016 Rüzgarda Salınan Nilüfer
2016 Ekşi Elmalar
2021 Beni Çok Sev
Televizyon
1999 Ferhunde Hanımlar
2001-2002 Vasiyet
2002-2004 Havada Bulut
2005-2007 Gümüş
2008-2010 Vazgeç Gönlüm
2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları
2015-2016 Serçe Sarayı
2017 Kayıtdışı
2019 Bir Aile Hikayesi
İnternet
2017-2018 Fi
2021 Şeref Bey
2022 Uysallar
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