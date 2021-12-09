Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

Türkiye'nin en çok konuşulan kadın yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla kafa karıştırdı.

''ÇOK AŞIK OLDUM''

Tuba Büyüküstün, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine giren Tuba Büyüküstün, 2017 yılında Saylak ile yollarını ayırmıştı.

İşletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini bitiren güzel oyuncunun şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Tuba Büyüküstün'den sonra Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen'in Büyüküstün'ü unutamadığı iddia edilmişti.



