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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

09.12.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında ekranlara veda eden Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı 'Mavi' karakteriyle büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, takipçilerine içini döktü.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

Türkiye'nin en çok konuşulan kadın yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla kafa karıştırdı.

''ÇOK AŞIK OLDUM''

Tuba Büyüküstün, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan paylaşım! ''Çok aşık oldum''

2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine giren Tuba Büyüküstün, 2017 yılında Saylak ile yollarını ayırmıştı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

İşletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini bitiren güzel oyuncunun şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

Tuba Büyüküstün'den sonra Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen'in Büyüküstün'ü unutamadığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan paylaşım! ''Çok aşık oldum''

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan paylaşım! ''Çok aşık oldum''

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan paylaşım! ''Çok aşık oldum''


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