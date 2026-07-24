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Muhtemel Aşk reytingler düşüşte! Yorumlar gecikmedi

Yeni sezona iddialı başlayan Muhtemel Aşk, son reyting sonuçlarıyla hayranlarını şaşırttı. Tüm kategorilerde düşüş yaşayan dizi için sosyal medyada "Final kapıda" yorumları yapılmaya başlandı.

Muhtemel Aşk reytingler düşüşte! Yorumlar gecikmedi

Televizyon ekranlarının yeni yapımlarından Muhtemel Aşk, son reyting performansıyla gündeme oturdu. Show TV'nin sevilen yaz dizisi sıralamada birinci olsa da bu hafta reytinglerde düşüş yaşadı.

Muhtemel Aşk reytingler düşüşte! Yorumlar gecikmedi 1

Total'de 3,65, AB'de 2,83, ABC1'de ise 3,68 reyting alan dizi, önceki haftalara göre düşüşünü sürdürdü. İzlenme oranlarındaki gerileme sonrası sosyal medyada final iddiaları güçlenirken, dizinin yeni bölümlerinin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

MUHTEMEL Aşk 6. BÖLÜM ÖZETİ

Muhtemel Aşk 6. Bölüm fragmanında; Defne ve Kadir arasındaki yakınlaşma, ailelerin ve arkadaş çevresinin de bulunduğu bir restoranda sürpriz bir şekilde ortaya çıkıyor. Restoranda yaşanan beklenmedik kargaşa merak uyandırırken, Kadir’in etrafındaki ilgiden rahatsız olan Defne, sınırlarını çizmek için harekete geçiyor.

Muhtemel Aşk reytingler düşüşte! Yorumlar gecikmedi 2

Bir yandan iş hayatındaki çekişmeleri, diğer yandan birbirlerine karşı koyamadıkları çekimleriyle dikkat çeken ikili, romantik ve eğlence dolu anlara imza atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtemel Aşk
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
senaryo sıfır.. berbat bir konu işleniyor
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