Simge Sağın file elbisesiyle poz verdi! Bakan bir daha baktı

Sahne performansları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Simge Sağın, bu kez cesur tarzıyla gündem oldu.

Bahçede kahverengi file elbisesi ve büyük güneş gözlüğüyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, doğal ve iddialı stiliyle takipçilerinin beğenisini topladı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan karelere, "Her hali olay", "Yine çok şık" ve "Tarzını konuşturmuş", "Çıplak sandım olay" gibi yorumlar yapıldı.

Simge Sağın'ın, bir süredir birlikte olduğu DJ İlkay Şencan ile ilişkisini sonlandırdığı iddia edilmişti. Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı her şeyi sildi. İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da profillerinden kaldırdı.