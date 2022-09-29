Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Ablası sandım!'

FOX'un iddialı yapımı Karşı Karşıya programıyla ününe ün katan ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan ünlü sunucu, zaman zaman sosyal medya kullanıcılarından gelen müstehcen itirafları paylaşarak gündemi sarsıyor.

Özel yaşamını magazin basınından uzak yaşamayı seçen Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra Dalmaz'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

2005 yılında Tutku Dalmaz ile dünyaevine giren Esra Ezmeci, 2015 yılında 10 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Bir çocuk sahibi Esra Ezmeci, oğlu Tuğra Dalmaz ile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Esra Ezmeci'nin oğluyla verdiği pozlara, ''Ablası sandım'', ''Anne güzel, oğul yakışıklı'' ve ''Esra Hanım çok genç görünüyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

36 yaşındaki Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi aldı. Bölüm birincisi olan Esra Ezmeci, klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Stajını Çapa Devlet Hastanesi'nde tamamlayan Esra Ezmeci, şimdilerde Etiler'de kendi kurduğu bir klinikte mesleğini sürdürüyor.

FOX ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla ünlenen Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'ün kanaldan ayrılmasıyla sunucu olarak kamera karşısına geçmişti.

Esra Ezmeci, hafta içi her gün ekrana gelen Karşı Karşıya programıyla adından söz ettiriyor.



