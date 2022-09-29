MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Ablası sandım!'

Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Ablası sandım!'

29.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan Karşı Karşıya programıyla adından söz ettiren uzman psikolog ve yazar Esra Esmeci, sık sık sosyal medya kullanıcılarından gelen müstehcen itirafları paylaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sunucu ve psikolog Esra Ezmeci'nin 14 yaşında bir oğlu olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Ablası sandım!'

FOX'un iddialı yapımı Karşı Karşıya programıyla ününe ün katan ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan ünlü sunucu, zaman zaman sosyal medya kullanıcılarından gelen müstehcen itirafları paylaşarak gündemi sarsıyor.

Özel yaşamını magazin basınından uzak yaşamayı seçen Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlu Tuğra Dalmaz'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin boyu kadar oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Abla kardeş sandım!'

2005 yılında Tutku Dalmaz ile dünyaevine giren Esra Ezmeci, 2015 yılında 10 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Bir çocuk sahibi Esra Ezmeci, oğlu Tuğra Dalmaz ile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin boyu kadar oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Abla kardeş sandım!'

Esra Ezmeci'nin oğluyla verdiği pozlara, ''Ablası sandım'', ''Anne güzel, oğul yakışıklı'' ve ''Esra Hanım çok genç görünüyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel sunucu Esra Ezmeci'nin boyu kadar oğlunu görenler şaşkına döndü! 'Abla kardeş sandım!'

36 yaşındaki Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi aldı. Bölüm birincisi olan Esra Ezmeci, klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Stajını Çapa Devlet Hastanesi'nde tamamlayan Esra Ezmeci, şimdilerde Etiler'de kendi kurduğu bir klinikte mesleğini sürdürüyor.

FOX ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla ünlenen Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'ün kanaldan ayrılmasıyla sunucu olarak kamera karşısına geçmişti.

Esra Ezmeci, hafta içi her gün ekrana gelen Karşı Karşıya programıyla adından söz ettiriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamamda çıplak kalmıştı! Gizli aşkı şaşkına çevirdiHamamda çıplak kalmıştı! Gizli aşkı şaşkına çevirdi
Göğüslerini büyüttü! Gömlek çıkınca dekolte göründüGöğüslerini büyüttü! Gömlek çıkınca dekolte göründü
Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son haliDeli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
FOX Esra Ezmeci Fulya Öztürk esra ezmeci tuzlu su sosyal medya yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

İlginizi Çekebilir

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.