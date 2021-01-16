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Güzelhisar Caddesi’nde 400 ağaç toprakla buluştu

16.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Aliağa Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Güzelhisar Caddesi’ne 400 adet ağaç dikti.Aliağa Belediyesi, kentin görsel zenginliğini ve bitki çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Güzelhisar Caddesi’ne 400 adet ağaç dikti.
Aliağa Belediyesi, kentin görsel zenginliğini ve bitki çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aliağa’da bitki gruplarının ömrünü uzatmak ve ağaçlara daha estetik bir görünüm kazandırmak için ağaç budama gibi çeşitli bahçe ve yeşil alan düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentte yeni bitki dikimlerine de devam ediyor. Son olarak ekipler; Aliağa kent merkezini beş mahalleye ve Manisa iline bağlayıp Aliağa Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayan Güzelhisar Caddesi’nde süs elması, süs armudu, çınar ve dut gibi toplam 400 ağacı toprakla buluşturdu.

1 milyon 250 bin adet bitki dikimi
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Güzelhisar, Çıtak, Karakuzu, Uzunhasanlar ve Karaköy Mahallelerimizi kent merkezine bağlayan Güzelhisar Caddesi’ne süs elması, süs armudu, çınar, dut gibi 400 adet ağaç diktik. 2020 yılı içinde Başkanımız Serkan Acar’ın talimatlarıyla yaklaşık 5 bin adedi çeşitli ağaç türleri olmak üzere cadde ve sokaklarda, park ve yeşil alanlarda kullandığımız çiçek ve çalı gruplarından oluşan toplam 1 milyon 250 bin adet bitki dikimi gerçekleştirdik. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda küresel ısınmanın etkilerini gördüğümüz günümüzde büyük bir önem arz ediyor. Aliağa’yı hem daha yeşil hem de görsel açıdan daha güzel hale getirmek için bu sayıları daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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