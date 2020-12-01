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Güzelhisar Sosyal Tesisleri adım adım yükseliyor

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesislerinin inşaatı devam ediyor.Aliağa’nın Güzelhisar Mahallesinde Aliağa Belediyesinin projelendirdiği Güzelhisar Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesislerinin inşaatı devam ediyor.
Aliağa’nın Güzelhisar Mahallesinde Aliağa Belediyesinin projelendirdiği Güzelhisar Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan çalışmalar kapsamında projenin yüzde 30’u tamamlanırken çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Doğa ile iç içe
4 bin 860 metrekare olan proje alanı içine inşa edilen Güzelhisar Sosyal Tesislerinde Güzelhisar’ın eşsiz manzarasını izlemek için 410 metrekarelik ahşap seyir terasları kurulacak. Kuzey Ege Otoyolu ile İzmir merkezden dakikalar içinde ulaşılabilecek sosyal tesiste; 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, Güzelhisar Köyü Yöresel Ürün Satış Stantları, Güzelhisar’ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları, manzaraya hakim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava Çocuk Aktivite Alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ile otopark alanları yer alacak. Proje alanında mevcut olarak bulunan 50 adet fıstık çamı itina ile korunacak olup bin metrekarelik alan yeşille donatılacak. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği projeyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yakından takip ediyor. Başkan Acar, sık sık mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor. Bugüne kadar yüzde 30’u inşa edilen tesisin tamamlanmasıyla Güzelhisar, hafta sonu kahvaltısı ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için İzmir’in doğa içinde alternatif bir mahallesi olacak.

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