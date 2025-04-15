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Güzelik yarışmasında 97 yıllık kural değişti! Bikini giymek yasaklandı! Yerine ise...

Miss England yarışmasında 97 yıllık kural değişti. Yarışmacılar artık podyumda bikinili yürümek yerine kalp masajı (CPR) gibi hayat kurtarıcı becerilerini sergileyecek.

Güzelik yarışmasında 97 yıllık kural değişti! Bikini giymek yasaklandı! Yerine ise...
Jale Uslu

Miss England yarışma yönetimi, bikini etabını tamamen kaldırma kararı aldı. Yarışmacılar bundan böyle 97 yıldır olduğu üzere podyumda bikinili yürümek yerine kalp masajı (CPR) gibi hayat kurtarıcı becerilerini sergileyecek.

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Mevcut Miss World England, Milla Magee, 97 yıllık yarışmada modası geçmiş mayo bölümünü kaldırmak için bu değişikliği talep etti. Bu yeni hamlede, yarışmacılar göğüs kompresyonu ve ağızdan ağıza solunum canlandırması gibi hayat kurtarıcı becerileri ne kadar iyi gerçekleştirebildiklerine göre değerlendirilecek.

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KAMPANYA YÜRÜTÜYOR!

Milla Magee, İngiltere genelindeki okullarda CPR eğitiminin zorunlu hale getirilmesi için kampanya yürütüyor ve bu konuda İngiliz milletvekilleri ile Prens William'dan destek aldı. Magee, New York Post'un "Büyükannem ve büyükbabam evde kalp krizi geçirdiğinde, kimse ne yapacağını bilmiyordu" dedi. "Aile üyeleri çok geç gelen yardımı bekledi" diye devam etti. "Eğer içlerinden biri bile CPR'yi bilseydi, belki onların hikayesi - ve benimki - farklı olurdu," diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bikini güzellik yarışması
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