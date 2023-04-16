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Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Serenay Sarıkaya'dan da atletli pozlar! "Gelin maaşıyla aldıklarım"

16.04.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisiyle 9 yıllık aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönen Serenay Sarıkaya, verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra atletli poz verdi sosyal medya yıkıldı.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Serenay Sarıkaya'dan da atletli pozlar! "Gelin maaşıyla aldıklarım"

Aile dizisindeki Devin karakteri ile büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, beyaz atletiyle verdiği pozlarla görenleri büyüledi. Birçok kullanıcı Sarıkaya'nın duru güzelliğini anlatan yorumlarda bulundu.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, hemen her paylaşımıyla gündem oluyor. Reklam yüzü olduğu markanın kıyafetleriyle poz veren Sarıkaya, sadeliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

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Sık sık hayatından kareler yayınlayan güzel oyuncu, son olarak basit tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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"GELİN MAAŞIYLA ALDIKLARIM"

Sosyal medyada sıkça paylaşımlar yapan Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geliyor. Sarıkaya, Aile dizisinin son bölümünde ekrana gelen gelin maaşı detayıyla sosyal oldukça konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun son paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle:

" Gelin maaşıyla aldıklarım", "Sade ve güzel", "Yarabbim bu ne güzellik", "Serenay sendeki bu güzellik halis mi"

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