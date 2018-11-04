MAGAZİN

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye’yi temsil ettiği uluslararası bir yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp, iş adamı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada suçlu bulundu. 25 yaşındaki manken, “Nitelikli yağma“, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma“ ve “Kredi kartını kötüye kullanma“ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Sibel Demiralp, 2016 yılında 14’üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia güzellik yarışmasında birinci seçilen ilk Türk kadın unvanına sahip olmuştu. Temmuz 2017’de iş adamlarına tuzak kuran bir çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan Demiralp ve 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

MAHKEME SUÇLU BULDU

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün davayı karara bağladı. Demiralp ile birlikte 5 sanık, takı ve mücevherat işi yapan iş adamı H.F.’ye karşı eylemlerinden dolayı suçlu bulundu. Sanıklar, “Nitelikli yağma”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kredi kartını kötüye kullanma” suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza verilen sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, Sanık Melike Savaş’ın ise beraatine hükmetti.

“ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİLER”

İş adamı H.F., ifadesinde, internet üzerinden tanıştığı manken Sibel Demiralp’in kahvaltı daveti üzerine gittiği Şişli’deki evde, 5 kişinin kendisini dövdüğünü, Sibel Demiralp’in de bulunduğu evde şantaj amaçlı çıplak fotoğraflarını çeken kişilerin, banka hesabından 240 bin TL’yi de zorla kendi hesaplarına geçirdiğini söylemişti.

Sibel Demiralp ise önceki duruşmalarda yaptığı savunmada ağlayarak, pişman olduğunu söylemişti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Aslen Adana’lı olup İşletme mezunu olan Demiralp, geçtiğimiz yıl Fashion Week defilesine hazırlanırken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

s_2955_2

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi
‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’ ‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sibel Demiralp şantaj hapis

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Okuyucu Yorumları 5 yorum
nereliymiş nereliiii?
kredi kartını kötüye kullanma mı?
ne isin olur senin bu islerle al gitti genclik cikacan 35 yasinda guzellikte bitmis olacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhan Gencebay: 'Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var...

Orhan Gencebay: 'Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var...

Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’

‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’

Ev sahibi ünlü oyuncuya dava açtı

Ev sahibi ünlü oyuncuya dava açtı

Yıldız Tilbe: Benim tek estetiğim...

Yıldız Tilbe: Benim tek estetiğim...

Shakira’dan satılık ultra lüks rezidans!

Shakira’dan satılık ultra lüks rezidans!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.