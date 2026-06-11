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Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi

Uzun yıllardır Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan avukat Hülya Kuran şimdi de kızı Zeynep ile gündem oldu. Esra Erol'un avukatı Hülya'nın kızı Zeynep'i görenler aynı yorumu yaptı

Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında uzun zamandır avukatlık yapan Hülya Kuran şimdi de kızı Zeynep ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızı Zeynep ile olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kuran anne kız kareleriyle beğeni topladı.

Esra Erol un avukatı Hülya Kuran ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi 1

Kadınların haklarını korumaya çalışan ve programda onlara yönelik çıkışlar yapan Hülya Kuran'ın kızını gören herkes aynı yorumu yaptı.

Esra Erol un avukatı Hülya Kuran ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi 2

Hülya Kuran'ın kızı Zeynep için sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine aşırı benziyor', 'Nasıl güzelsiniz' şeklinde yorumlar yapıldı.

Esra Erol un avukatı Hülya Kuran ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi 3

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

Esra Erol un avukatı Hülya Kuran ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi 4

1996 yılında Marmara Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli.

Esra Erol un avukatı Hülya Kuran ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi 5

Üniversiteden mezun olduğu yıl Selami Kuran ile nikah masasına oturan Hülya Kuran'ın eşi de kendisi gibi hukukçu.

Esra Erol un avukatı Hülya Kuran ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi 6

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Hülya Kuran
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