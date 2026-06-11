Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı Zeynep güzelliğiyle gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında uzun zamandır avukatlık yapan Hülya Kuran şimdi de kızı Zeynep ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızı Zeynep ile olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kuran anne kız kareleriyle beğeni topladı.

Kadınların haklarını korumaya çalışan ve programda onlara yönelik çıkışlar yapan Hülya Kuran'ın kızını gören herkes aynı yorumu yaptı.

Hülya Kuran'ın kızı Zeynep için sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine aşırı benziyor', 'Nasıl güzelsiniz' şeklinde yorumlar yapıldı.

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

1996 yılında Marmara Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli.

Üniversiteden mezun olduğu yıl Selami Kuran ile nikah masasına oturan Hülya Kuran'ın eşi de kendisi gibi hukukçu.