Sevdiğim Sensin başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi

Bu sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi büyük ilgi gördü ve her bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşti.

Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in uyumu da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin gördüğü ilginin ardından ikili hakkında farklı iddialar da gündeme geldi.

Özellikle sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in arkadaşlıklarının ilişkiye dönüştüğü iddia edildi. Aytaç Şaşmaz konuya dair ilk açıklamayı yaptı.

Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile arasında romantik bir ilişki bulunmadığını söyledi. Aytaç Şaşmaz; 'Bu haberler hep çıkıyor. Kimle partner olsak çıkıyor. Samimi arkadaşlığımız var.' diyerek aşk iddialarına nokta koydu.