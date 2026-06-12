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Sevdiğim Sensin başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi

Star Tv'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin'in başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in aşk yaşadığına dair iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Konuya dair ilk açıklama Aytaç Şaşmaz'dan geldi.

Sevdiğim Sensin başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Bu sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi büyük ilgi gördü ve her bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşti.

Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in uyumu da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin gördüğü ilginin ardından ikili hakkında farklı iddialar da gündeme geldi.

Sevdiğim Sensin başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi 1

Özellikle sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in arkadaşlıklarının ilişkiye dönüştüğü iddia edildi. Aytaç Şaşmaz konuya dair ilk açıklamayı yaptı.

Sevdiğim Sensin başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi 2

Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile arasında romantik bir ilişki bulunmadığını söyledi. Aytaç Şaşmaz; 'Bu haberler hep çıkıyor. Kimle partner olsak çıkıyor. Samimi arkadaşlığımız var.' diyerek aşk iddialarına nokta koydu.

Sevdiğim Sensin başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi 3

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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