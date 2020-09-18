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Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanık oluştuğunu iddia eden kişi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Müge Gümşar, AA muhabirine, geçen hafta misafir olarak geldiği Çorlu'da bir güzellik merkezine gittiğini söyledi.

Burada cilt ve yüz bakımı yaptırdığını anlatan Gümşar, "Bir süre sonra yüzümde kızarıklar oluştu. Bunun üzerine Çorlu Devlet Hastanesine gittim. Burada yüzümdü 2. derece yanıklar oluştuğunu öğrendim. Plastik cerrahi uzmanları yüzümdeki bakım sırasında bazı maddelerin orantısız olarak kullanıldığını belirttiler." dedi.

Gümşar, bu olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek söz konusu güzellik merkezi hakkında şikayetçi ve davacı olduğunu, kanuni mücadelesini avukatı aracılığıyla sürdüreceğini kaydetti.

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