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  4. Güzellik sevdası başına bela oldu! 1 yıl boyunca aynalara bakamadı

Güzellik sevdası başına bela oldu! 1 yıl boyunca aynalara bakamadı

24.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den 40 yaşındaki Emma Griffin, evlenmeye hazırlanıyordu. Ancak dudak dolgusu için gittiği bir merkezde yaptırdığı operasyon başarısız olunca, talihsiz kadın tam bir yıl boyunca bir yüz maskesinin ardında yaşadı. Düğününü bile ertelemek durumunda kalan Emma, yaşadıklarını anlattı.

Güzellik sevdası başına bela oldu! 1 yıl boyunca aynalara bakamadı

40 yaşındaki Emma Griffin, talihsiz bir estetik operasyonun ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Güvenerek gittiği bir güzellik merkezinde gerekli protokollerin takip edilmemesi üzerine rengini kaybetmiş şiş dudaklarla ortada kalan Griffin, kabus gibi geçen bir yılın ardından tedavi olmayı başardı ve ertelediği evlilik törenini gerçekleştirebildi.

AYNAYA BAKAMIYORDU

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Emma, farklı bir bölgeye taşındıktan sonra Şubat 2019'da dudak dolgusunu tamamlamak için tıbbi eğitim aldığını iddia eden bir estetik pratisyeni buldu. Ancak estetisyen, prosedür sırasında uygun protokolleri takip etmeyince işler ters gitti. Emma'nın dudakları o kadar dolgun bir hale gelmişti ki üst dudağında herhangi bir pigment kalmamıştı ve kendi tabiriyle 'aynaya bakamaz ve gülümseyemez hale gelmişti.

KİMSEYİ BULAMADI

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Bir süre dolguların erimesini bekledi ama fayda olmadı. Kendisi de bir güzellik uzmanı olduğu için hatanın nerede olduğunu ve ne yapılması gerektiğini biliyordu. Ancak Emma neredeyse bir yıl boyunca kendisine yardımcı olmaya gönüllü hiçbir hekim bulamadı. Bu süreci pandeminin de yardımıyla yüz maskelerinin ardında geçiren talihsiz kadın, düğününü bile sırf bu yüzden iyileşinceye kadar planlamadı.

36 SAAT SÜRDÜ

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Daha sonra ileri düzey bir güzellik uzmanlığı kursunda, kendisine yardım etmek isteyen biriyle tanıştı. O kişinin de yardımıyal bu yıl Şubat ayında dolgularını ertimeyi başardılar. Yoğun miktarda bir çözelti kullnarak yaklaşık 36 saat süren bir operasyonun ardından dolgulardan kurtulan Emma, Mart ayında onları yeniden şekillendirdi ve üst dudağındaki pigment kaybını gidermek için kalıcı olarak renklendirdi.

ŞİMDİ MUTLU

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Sonunda 18 aylık bir nişanlılık sürecinin ardından Temmuz ayında nişanlısıyla evlenen Emma, "Evlendim, gülümseyebiliyorum, aynaya bakabiliyorum. Tekrar kendim gibi hissediyorum.'' diyerek mutluluğunu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
estetik
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