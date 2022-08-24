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Bunu hep yapıyor! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, iç çamaşırı giymeden pijama üstünün düğmelerini açıp poz verdi

24.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Özellikle yazın başlarında kendisine birçok rotadan oluşan bir tatil planı yapan ve cesur pozlarını sosyal medyadan paylaşan Khalifa, son olarak mavi pijama takımının düğmelerini açarak ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınladı.

Bunu hep yapıyor! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, iç çamaşırı giymeden pijama üstünün düğmelerini açıp poz verdi

Lübnan asıllı 29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yaz aylarının gelmesiyle sevgilisi ve yakın arkadaşlarının da dahil olduğu oldukça kapsamlı bir tatil rotası hazırlamıştı. Dünyanın popüler tatil destinasyonlarını ziyaret eden Khalifa bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Instagram hesabından 27.8 milyon takipçisi bulunan Khalifa, bir kez daha sınırları zorlayan cesur bir paylaşıma imza attı.

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SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Ojai eyaletinde yer alan bir SPA merkezinde dinlenen Khalifa sosyal medya takipçilerini unutmadı. Aynanın karşısına mavi pijama takımı ve elinde bir kahveyle geçen Khalifa, pijama üstünün düğmelerini açarak poz verdi.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline gelen Khalifa’nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya takipçilerinin bir kısmı paylaşımını cesur bulurken diğer bir kısmı ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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