Kayınvalidesi kıyafet seçimiyle gelini gölgede bıraktı! Gelin sosyal medyadan yardım istedi

Pek çok kadın mükemmel bir düğünün hayalini kurar ancak o büyük gün geldiğinde birtakım aksilikler nedeniyle yoğun bir stres yaşanabilir. Yazılı olmayan kurallar biri düğünde gelin dışında kimsenin beyaz giymemesidir. Ancak Reddit’te paylaşım yapan bir gelin bu kuralı kayınvalidesinin bozduğunu söyleyerek bir paylaşım yaptı. Birkaç yıl sonra bir gelin, kocasıyla ilk danslarının tadını çıkartan kayınvalidesinin bir resmi paylaşarak yıl dönümünü kutladı. Ancak o karede kayınvalidenin kıyafet seçimi olay oldu.

“BENİM DÜĞÜNÜMDE KAYINVALİDEM...”

Gelin düğünlerinde kocasıyla dans eden kayınvalidesinin bir fotoğrafını paylaşarak altına, “Kesinlikle çok güzel görünüyor. Benim düğümde kayınvalidem” notunu ekledi.

Fotoğraftaki kadının gelin olmadığını anlayanlar, damat annesinin kendi oğlunun düğününde böyle bir gelinlik giyebileceğine inanamayarak şoke oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Beyaz bir elbiseyle düğüne katılmayı asla anlamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Üzerine yanlışlıkla bir şeyler dökerdim” yorumunu ekledi.



