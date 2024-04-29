Güzelyalı sahil düzenlemesi esnaf ve vatandaşı çileden çıkardı

İnşaat sebebiyle biriken molozlar esnafı çileden çıkarırken, beton duvardan çıkan demirler ise gezmeye gelen vatandaşlar için tehlike saçıyor.

Güzelyalı Mahallesindeki gecmiş dönem büyükşehir yönetimi tarafından başlatılan sahil düzenleme çalışmaları sırasında biriken molozlar, sert esen rüzgarlar sonucu sahildeki çay bahçeleri başta olmak üzere diğer esnaf ve mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Sahil düzenlemesi için yapılan duvarların üst kısmında kalan demirler ise, gezmek için gelen vatandaşların tehlike saçtığı için tepkisini çekiyor. Havaların ısınmasıyla sahilden denize girmek için gelenler, demirler yüzünden tehlikeli anlar yaşıyor. Özellikle çocukların bu demirle takılıp yaralanmasına sebebiyet vermesinden korkan aileler, biran önce duvarların çekilerek demirlerin ortadan kalkması ve hafriyatın kaldırılarak tozdan kurtulmak istediklerini dile getirdi.





