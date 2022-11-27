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Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?

27.11.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler dizisiyle tanınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Güzin Çorağan'ın ölüm haberini alan vatandaşlar Güzin Çorağan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Sorularını aratıyor. İşte Güzin Çorağan hakkında merak edilenler...

Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi rolünde oynayan Güzin Çorağan 27 Kasım'da hayatını kaybetti. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acılı ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

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GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD üyesiydi.

10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) en uygun diksiyonla canlandırdı. Yine Bizimkiler dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.

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GÜZİN ÇORAĞAN NEDEN ÖLDÜ?

79 yaşındaki Güzin Çorağan'ın neden öldüğü açıklanmadı.

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