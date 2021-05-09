GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi

TFF 1. Lig’in 34. hafta müsabakasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Tuzlaspor ile mücadele eden GZT Giresunspor, rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek puanını 70’e yükseltti ve Süper Lig’e yükseldi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte Giresunsporlu futbolcu ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı.

44 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

1970-1971 sezonunda Süper Lig’e yükselen yeşil-beyazlılar, 6 yıl burada mücadele ettikten sonra 1977’de alt lige düştü. Karadeniz temsilcisi, 1977’de düştüğü alt ligde 44 yıl mücadele etti. Giresunspor, bu sezon etkili performansı ile 44 yıllık Süper Lig hasretine son vermiş oldu.

