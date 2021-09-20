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''Haaland'ı takımda tutmak zor olacak''

20.09.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland'ın transferiyle ilgili konuştu.

''Haaland'ı takımda tutmak zor olacak''

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, gelecek yaz Erling Haaland'ı takımda tutmalarının zor olacağını itiraf etti.

Real Madrid, Manchester United, Manchester City gibi kulüplerle anılan Haaland'ın serbest kalma maddesinin gelecek yaz transfer döneminde aktif hale geleceği biliniyor. Konuyla ilgili Welt am Sonntag'a konuşan Watzke, "Elbette Haaland'ı tutmak zor olacak. Ancak, tamamen gidecek gibi düşünmemek gerekiyor. En iyi oyuncularımızı takımda tutmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Watzke, "Eğer Haaland giderse yeniden üst düzey bir forveti kadromuza katacak kadar özgüvene sahibiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund
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