Haaland: Türkiye maçında yokum

Erling Haaland, Norveç milli takımının kritik Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını açıkladı.

Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Dortmudn Teknik Direktörü Marco Rose, "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak olmayacak." dedi.

Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 3 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı.

EN ERKEN 16 EKİM

Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

