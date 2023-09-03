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Hababam Sınıfı'nın kıvırcık Ömer'iydi! Talip Güran'ı görenler tanıyamıyor! "Ömer'e ne yaptın"

03.09.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı filminin oyuncuları dönem dönem konuşulmaya devam ediyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin ekrana gelmesiyle birlikte filmde Ömer karakterini canlandıran Talip Güran gündem oldu.

Hababam Sınıfı oyuncularından Talip Güran son haliyle gündem oldu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmindeki kıvırcık saçlarıyla akıllarda kalan ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimini görenler inanamadı.

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Talip Gürcan, Münir Özkul ve Şener Şen'in başrolde olduğu Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Kıvırcık Ömer'i canlandırmıştı.

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Filmde Ayşe (Zümrüt Cansel)'yle sevgili olan ve baba olmaya hazırlanan Ömer'i canlandıran Gürcan, çok uzun yıllardır ekranlarda görünmüyor.

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İSTANBUL'U TERK ETTİ, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

1982 yılından sonra İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşen oyuncu, kameralardan uzak, sade bir hayat yaşıyor.

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Ahşap sanatıla ilgilenen Gürcan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde renk renk sandalye yapıp sattığı ve geçimini buradan sağladığı ortaya çıktı.

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Oldukça değişmiş olduğu gözlenen ünlü oyuncuyu son haliyle tanımak oldukça zor.

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Gürcan'ın son halini gören Hababam sınıfı izleyicileri ise 'Ömer'e ne yaptın', 'Ah benim yakışıklı masum Ömer'im', 'Değişimin böylesi gibi yorumlarda bulundular.

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