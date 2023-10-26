HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU VE OYUNCULARI! Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Yeşilçam'ın komedi filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ShowTV'de ekrana geliyor. İşte Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ile ilgili merak edilenler...
Hababam Sınıfı aslında mezun olmamıştır. Sadece Mahmut Hoca'yı hastanede mutlu edebilmek için ona sahte diplomalar götürmüşlerdir. Okula dönüşleriyle birlikte yasaklar yeniden başlar. Bu arada okula yeni bir edebiyat öğretmeni olan Semra Hoca gelir. Semra Hoca, zor şartlarda okumuş genç bir öğretmendir. İnek Şaban, Semra Hoca'ya aşık olur. Arkadaşları da Şaban'ı destekleyerek Semra Hoca'ya mektuplar yazmasını sağlar. Ancak şakanın dozu kaçınca okulda işler karışır.
Kemal Sunal - İnek Şaban
Münir Özkul - Kel Mahmut
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Semra Özdamar - Semra Hoca
Tarık Akan - Damat Ferit
Şener Şen - Badi Ekrem
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Akil Öztuna - Akil Hoca
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ergün Sözer - Boncuk
Hayri Karabey - Rıza Hoca
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Tevfik İnce - Kimya öğretmeni
Dilaver Gür - Dilaver
Muharrem Gürses - Muharrem Gür
Ercan Gezmiş - Postal Rıza
Adile Naşit - Hafize Ana
Gazanfer Şener - Kikirik
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Tayfun Akalın
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz
Teoman Ayık
Orhan Aydınbaş - Milli Eğitim Bakanı
Tuncay Akça - Bacaksız
02:15-Kızılcık Şerbeti
05:30-Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00-Bu Sabah
10:00-Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:15-Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00-Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45-Show Ana Haber
20:00-Hababam Sınıfı...
22:15-Tokatçı
23:45-Kızılcık Şerbeti