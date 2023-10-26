HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU VE OYUNCULARI! Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Yeşilçam'ın komedi filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ShowTV'de ekrana geliyor. İşte Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ile ilgili merak edilenler...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Hababam Sınıfı aslında mezun olmamıştır. Sadece Mahmut Hoca'yı hastanede mutlu edebilmek için ona sahte diplomalar götürmüşlerdir. Okula dönüşleriyle birlikte yasaklar yeniden başlar. Bu arada okula yeni bir edebiyat öğretmeni olan Semra Hoca gelir. Semra Hoca, zor şartlarda okumuş genç bir öğretmendir. İnek Şaban, Semra Hoca'ya aşık olur. Arkadaşları da Şaban'ı destekleyerek Semra Hoca'ya mektuplar yazmasını sağlar. Ancak şakanın dozu kaçınca okulda işler karışır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal - İnek Şaban

Münir Özkul - Kel Mahmut

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Semra Özdamar - Semra Hoca

Tarık Akan - Damat Ferit

Şener Şen - Badi Ekrem

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Akil Öztuna - Akil Hoca

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Ergün Sözer - Boncuk

Hayri Karabey - Rıza Hoca

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Tevfik İnce - Kimya öğretmeni

Dilaver Gür - Dilaver

Muharrem Gürses - Muharrem Gür

Ercan Gezmiş - Postal Rıza

Adile Naşit - Hafize Ana

Gazanfer Şener - Kikirik

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Tayfun Akalın

Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

Teoman Ayık

Orhan Aydınbaş - Milli Eğitim Bakanı

Tuncay Akça - Bacaksız

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:15-Kızılcık Şerbeti

05:30-Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00-Bu Sabah

10:00-Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:15-Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00-Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45-Show Ana Haber

20:00-Hababam Sınıfı...

22:15-Tokatçı

23:45-Kızılcık Şerbeti







