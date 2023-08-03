Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesi’ndeki tek katlı tarihi bir Urfa evinde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi son olarak 3 ay önce görüştüğü ve tek başına yaşayan kiracısı Ebru Ö.’ye (41) ulaşamayınca yedek anahtarla eve girip kontrol etti.

ÇÜRÜMÜŞ CESETLE KARŞILAŞTI

İçeri giren ev sahibi korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini tavana iple asılı halde bulan şahıs, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti.

UZUN SÜRE ASILI KALDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemede kadının uzun süre iple asılı kaldığı ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

