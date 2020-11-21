YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.11.2020 21:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de kendisinden haber alınamayan yaşlı bir şahıs evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Topaç Geçidi Sokak’ta meydana gelen olayda, kendisinden bir süre haber alınamayan Necati Ç.’nin(78) yakınları ikamete geldi.

Kayseri’de kendisinden haber alınamayan yaşlı bir şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Topaç Geçidi Sokak’ta meydana gelen olayda, kendisinden bir süre haber alınamayan Necati Ç.’nin(78) yakınları ikamete geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin ilk müdahalesinde Necati Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:29
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.