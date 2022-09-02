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  4. Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

02.09.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

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