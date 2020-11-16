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Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu

ANKARA HABERLERİ  | 16.11.2020 23:13 | Son Güncelleme

Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında bir askerin, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak/Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020'de bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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