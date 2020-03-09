YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Habur Sınır Kapısında Kadınlar Günü etkinliği

Habur Sınır Kapısında Kadınlar Günü etkinliği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında koronavirüs hastalığı nedeni ile nöbet tutan sağlıkçıları ziyaret ederek, nöbet tutan bayan sağlıkçılara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında koronavirüs hastalığı nedeni ile nöbet tutan sağlıkçıları ziyaret ederek, nöbet tutan bayan sağlıkçılara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.
Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlardır. Kadın demek ayağının altına cennet atfedilen anne demektir. Hem sosyal hem toplumsal kimlikleri aynı bünyede toplayabilmek demektir. Sağlık sektöründe de yükü omuzlayan gizli kahramanlardır kadınlar" dedi.
Türkiye’de sağlık çalışanlarının yüzde 60’dan fazlasını kadınların oluşturduğunu bildiren Anmal, "Doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan değerli kadınların günüdür. Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:26
İkindi
15:43
Akşam
18:18
Yatsı
19:33

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Deniz Eczanesi
Uludere
Demir Eczanesi
Silopi
Sefa Eczanesi
Idil
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Şehrinuh Eczanesi
Merkez
Aksoy Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı

Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı

Güvenlik güçlerinden Cizrespor’a teşekkür ve destek ziyareti

Güvenlik güçlerinden Cizrespor’a teşekkür ve destek ziyareti

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.