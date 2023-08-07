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Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförleri araçların gölgesinde serinliyor

07.08.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan olumsuz etkilendi.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Silopi'de de yoğun hissediliyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede hissedilen sıcaklık ise günün belli saatlerinde 45 dereceyi aşıyor.

Farklı illerden yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştiren tır şoförleri Habur Sınır Kapısındaki geçiş işlemleri için sıra bekliyor.

Şoförler geçiş işlemleri için bunaltıcı sıcakta tır parkına çektikleri araçlarının gölgesinde serinliyor.

Tır şoförlerinden Mustafa Ezen, AA muhabirine, bunaltıcı sıcaklardan çok etkilendiklerini belirtti.

Irak tarafına geçmek için sırada beklediklerini ifade eden Ezen, "Şu an hava aşırı sıcak. İmkanı olan aracının içindeki klimadan yararlanıyor. Biz de aracımızın gölgesinde serinlemeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar ise buldukları herhangi bir duvarın gölgesinde durarak serinlemeye çalışıyor. İnşallah bu sıcaklar bir an önce biter." dedi.

Mehmet Koluman da aracı eski olduğu için aşırı sıcaklarda zorlandığını, bu nedenle beklerken aracının altında serinlemeye çalıştığını söyledi.

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Şırnak Silopi Habur Sınır Kapısı

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