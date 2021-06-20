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Hacettepe Teknokent Teknofest'e katılacak öğrenci topluluklarına sponsorluk desteği sağladı

20.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki: - "Veriyi, bilgiyi ve teknolojiyi elinde tutan ve geliştiren ülkelerden olmak için gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor"

Hacettepe Teknokent, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen Teknofest 2021'de yarışacak üniversite bünyesindeki takımlara sponsor oldu.

Teknokentten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun ön kuluçka merkezi ve Hacettepe Üniversitesindeki öğrenci topluluklarından oluşan yarışma ekiplerine toplamda 50 bin lira destek sağlandı.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Tiryaki, sponsorluk çeklerini öğrenci toplulukları temsilcilerine törenle teslim etti.

Özellikle üniversite gençliğinin katılım sağladığı bu tür etkinliklerin ülke için kıymetli olduğunu belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yüksek katma değer getirecek çalışmalara imza atacak olan gençlere, Hacettepe Teknokent olarak destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplamda 50 bin liralık katkı sunduk. Toplulukların ihtiyaçlarına göre bu meblağ pay edildi. Veriyi, bilgiyi ve teknolojiyi elinde tutan ve geliştiren ülkelerden olmak için gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Hacettepe Üniversitesi, öğrenci toplulukları ile de adından söz ettiren bir üniversite. Gençlerimizin pek çok alanda başarılı çalışmaları bulunuyor. Bu fikirlerin hayata geçirilmesinde teknokentlere önemli görevler düşüyor. Teknofest 2021'e katılacak ekiplere bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu. Takımların hepsine gönülden başarılar diliyorum. Birkaç yıl sonra bu gençlerin başarılarının Türkiye sınırlarını aşacağına gönülden inanıyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Teknofest'te, Hacettepe Teknokent; İHA Topluluğu, RobotX Topluluğu, Otomotiv Topluluğu, Ön Kuluçka Çatma Ekibi ve Ön Kuluçka FoodOmics Ekibi'nden 14 takımla boy gösterecek.

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