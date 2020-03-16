Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbir kararları genişletildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine bugün itibarıyla kapatma kararı doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan spor salonları ve yüzme havuzları kullanıma kapatılmıştır. Öğretim üyesi, personel ve öğrenci yemekhanelerinde kişiler arası temas mesafesini arttırmak amacı ile masa ve sandalye sayıları azaltılarak, yemek servisi 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında iki grup olarak yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 16 Mart 2020'de Özen başkanlığında toplanan genişletilmiş Hastaneler Yönetim Kurulu, üniversite üst yönetimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulunda yer alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda tedbir kararları alındı.

Hacettepe Üniversitesi tarafından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınan tedbir kararları genişletilerek, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklandı ve Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verildi.

Yurt dışından dönen personelin 14 gün evde tecrit altında kalmasının birim amirlerince hassasiyetle takip edilerek uygulamanın sürdürülmesine karar verildiği vurgulanan duyuruda, "Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi söz konusu hastalığın en sık görülen bulgularını taşıyan personelimizin, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını korumak amacıyla sağlık kontrolünden geçtikten sonra iyileşene dek iş yerine gelmemesinin uygun olduğuna karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pandeminin ileri evrelerinde sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, polikliniklerde acil hastalar dışında hasta kabul edilmemesi, serviste yatan hastaların mümkün olduğunca en erken zamanda taburcu edilmesi, acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edilen duyuruda yer alan diğer kararlar şöyle:

"Boş yatak sayısı arttırılarak, olası servis birleştirmeleri ile kazanılan insan kaynağı ve fiziki mekanların Kovid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi planlamalarının zaman geçirilmeden yapılması kararlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde uygulamaya geçirilen hasta ziyaretçi yasağının sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastanelerimizde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.