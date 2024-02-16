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Hacı Bektaş-ı Veli’yi 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

İHA İHA
16.02.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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13. yüzyılda Horasan’dan gelerek Türklerin Anadolu’ya yayılması konusunda büyük etkisi olduğu bilinen, Selçuklu döneminde farklı dine mensup kişilerin barış ve birliktelik içinde yaşamalarını sağlayan ve Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli’nin birçok alim yetiştirdiği külliye, 2023 yılında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni 2023 yılında 1 milyon 196 bin 240 kişi ziyaret etti.
2012 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nde "kutsal" olduğu kabul edilen Aslanlı Çeşme’den su içmek için uzun kuyruk oluşurken, ziyaretçiler külliye içindeki müze, aşevi ve "pir evi"ni geziyor.

Müze içerisinde, Hacı Bektaş Veli’nin türbesinin bulunduğu alana saygı amacıyla kapıları öperek girenler, burada dua ediyor.

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