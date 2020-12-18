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Hacı Emin Ayhan Ortaokulu inşaatı devam ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.12.2020 13:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapımına başlanan 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nun inşaat çalışmaları devam ederken, Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapımına başlanan 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nun inşaat çalışmaları devam ederken, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ın girişimleri ile Gülüç Beldesi’nde yapımına geçtiğimiz haftalarda başlanan 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nun inşaat çalışmalarını Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yerinde inceledi. Kaymakam Çorumluoğlu çalışmalar hakkında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alırken, okulun Gülüç’e kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplamda 12 milyon TL’ye malolacak ve hayırsever Hacı Emin Ayhan’ın ismini taşıyacak ortaokul inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, beldeye modern bir okul kazandırılacağını ifade etti. Demirtaş konuşmasında “Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu bu gün beldemize gelerek 24 derslikli ortaokul inşaatımızda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kendilerine ziyaretleri ve beldemizdeki çalışmalara verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Uzun uğraşlarımız sonucu 24 derslikli ortaokul inşaatımız hızla devam ediyor. Hacı Emin Ayhan’ın ismini taşıyacak olan ortaokulumuz toplamda 12 milyon TL’ye mal olacak. İnşallah en kısa sürede inşaatın tamamlanıp, pandemi sürecinden sonra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın modern sınıflarda eğitim öğretim görmelerini sağlamak istiyoruz. Ben bu vesile ile okulumuzun Gülüç’e kazandırılmasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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