Hacı Sait Camii’nin yıkım çalışmalarına başlandı

Cami alanında incelemelerde bulunan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yıkım ve inşaat esnasında elde olmayan sebepler nedeniyle cami çevresinde olabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlardan duyarlılık ve anlayış beklediğini söyledi. Müftü Fakirullahoğlu, "Binadan alınan numunelerin incelenmesi neticesinde caminin gerekli sağlamlığa sahip olmadığı ve muhtemel bir depreme karşı risk taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle yıkım kararı aldık. Hacı Sait Camii, Hakkari’nin en merkezi yerinde ve sembol camilerinden biridir. Yerine bir an önce şehrin estetik yapısına uygun güzel ve modern görünümlü cami yapılması önem arz etmektedir. Yüce Allah ayeti kerimede ‘Allah’ın mescitlerini, yalnızca Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayanlar onarabilir’ buyurmaktadır. Bizler de, her hayırlı işte olduğu gibi bu hayırlı işte de vatandaşlarımıza duyduğumuz güvenle cami yapım işine el attık. Caminin en kısa sürede tamamlanıp ibadete açılması, Hakkari halkı ile hayırsever insanların vereceği maddi ve manevi desteklerin yanında devlet kurumlarının sunacağı katkılarla mümkün olabilecektir. Bu konuda gerekli işbirliğini sağlayacağımıza inanıyorum. Caminin yıkım ve inşasına maddi ve manevi katkı sunan ve sunacak herkese teşekkür eder, bir an önce tamamlanıp ibadete açılması için Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunuyorum. Cami yıkım işi Hakkari İl Özel İdaresi Sekreterliği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından açık arttırma usulü ile açılan yıkım ve moloz taşıma ihalesini kazanan firma tarafından yapılmaktadır" dedi.