Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakır’da bayram sürecinde 30 ton tatlı sattı

Diyarbakır’da 40 yılı aşkındır tatlı sektöründe nam salan ve birçok ilde şubesi olan Hacıbaba Pastaneleri bayram mesaisini 3 vardiyalı sistem ile atlattı. Ramazan ayının ardından 9 günlük bayram tatili süresi için yaklaşık 30 ton tatlı satışı gerçekleştiğini söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Koordinatörü Semih Öztürk, satışların başını Diyarbakır’ın tescilli burma kadayıfı ve soğuk baklava aldığını kaydetti.

Öztürk, "Halkımızın teveccühü ve beğenisiyle bayram sürecini inanılmaz bir yoğunluk içinde geçirdik. Tatlı ve kadayıf siparişlerimizin yoğun olmasıyla 3 vardiya sistemine geçmiştik. Diyebilirim ki Diyarbakır’daki şubelerimizin toplamında 30 tona yakın tatlı ve kadayıf satışımız oldu. En çok tatlı satışımız Diyarbakır’ımızın tescilli kadayıfı oldu. Satışımızın ikinci sırasında ise soğuk baklava yer aldı. Güzel bir satışımız oldu" dedi.





