YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Hacıbektaş’ta 1 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hacıbektaş’ta 1 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Mucur adli makamlarınca 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mucur adli makamlarınca işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçundan yakalama kararı ile aranan 27 yaşındaki Ü.İ.E.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Mucur adli makamlarınca 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mucur adli makamlarınca işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçundan yakalama kararı ile aranan 27 yaşındaki Ü.İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aslı Enver'in Kerem sessizliği Aslı Enver'in Kerem sessizliği
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Kaynak yaparken canından oldu
Kaynak yaparken canından oldu
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Millet Bahçesi 15 Kasım’da hizmete girecek
Millet Bahçesi 15 Kasım’da hizmete girecek

Nevşehir Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:34
İkindi
15:48
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Gencer Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Avanos’ta Sokak Hayvanları İçin Barınak Yapılacak
Avanos’ta Sokak Hayvanları İçin Barınak Yapılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.