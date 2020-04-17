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Hacıömerli Mahallesine doğalgaz verilmeye başlandı

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Yatırım programı kapsamında doğalgaz şebeke genişletme çalışmalarını sürdüren İzmir Doğalgaz, Aliağa’da Yeni Şakran Mahallesinin ardından Hacıömerli Mahallesini de doğalgaza kavuşturdu.Aliağa Belediyesi ile İzmirgaz iş birliğinde yapılan altyapı çalışmaları sonucunda Yeni Şakran Mahallesinden sonra Hacıömerli Mahallesinin de büyük bir bölümüne doğalgaz verildi.

Hacıömerli Mahallesine doğalgaz verilmeye başlandı

Yatırım programı kapsamında doğalgaz şebeke genişletme çalışmalarını sürdüren İzmir Doğalgaz, Aliağa’da Yeni Şakran Mahallesinin ardından Hacıömerli Mahallesini de doğalgaza kavuşturdu.
Aliağa Belediyesi ile İzmirgaz iş birliğinde yapılan altyapı çalışmaları sonucunda Yeni Şakran Mahallesinden sonra Hacıömerli Mahallesinin de büyük bir bölümüne doğalgaz verildi. Yaklaşık 8 ay önce Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun girişimleriyle İzmir Doğalgaz’ın yatırım programına dahil edilen Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallelerinde doğalgaz kullanımına başlandı. Altyapı çalışmalarının sürdürüleceği Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallelerinde gaz verilen sokakların takibi www.izmirgaz.com.tr adresinden yapılabiliyor. Mahalle sakinleri İzmir Doğalgaz ile abonelik ve müşteri sözleşmesini yaparak doğalgazı kullanabiliyor. Doğalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabildiği gibi tüm abonelik ve sözleşme işlemleri abone merkezinden yapılabiliyor. Müşteri sözleşmesi aşamasında istenen belgeler ise şu şekilde: kiracı ise kira kontratı veya ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, abone numarası; eğer sözleşme yapacak kişi tapu sahibi ise sadece abone numarası ile işlemlerini yapabiliyor. Sözleşme bedelleri İzmir Doğalgaz kurumsal web sitesinden öğrenilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye 7 gün 24 saat hizmet veren İzmir Doğalgaz Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

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