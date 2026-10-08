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Hacıosmanoğlu'nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun sarsılan koltuğu için Montella ile yolları ayırmak dışında kozu yok. Ancak bu kararı uygulamıyor. İşte detaylar...

Hacıosmanoğlu'nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor
Emre Şen

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sarsılan koltuğunu güvence altına almak için elindeki en büyük kozun, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırıp üst düzey bir teknik adam getirmek olduğu konuşuluyor. Ancak Hacıosmanoğlu'nun bu tercihi kullanmadığı, Montella konusunda ısrarcı davrandığı bildirildi.

KOLTUKTAKİ SARSINTI

Hacıosmanoğlu nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor 1

Yönetim içindeki fikir ayrılıkları ve Türk futbolunda bir türlü dinmeyen kaos ortamı, Hacıosmanoğlu'nu ciddi bir baskı altına soktu. Federasyonda son günlerde yaşanan istifa dalgası da bu baskıyı artırdı. A Milli Takım'ın aldığı sonuçlar üzerinden hedef tahtasına oturan Montella ise desteğini kaybetti. Bu şartlar altında Hacıosmanoğlu'ndan, Milli Takım'ın başına yalnızca bir teknik direktör değil, bir vizyon projesi getirmesi bekleniyor.

GUARDIOLA HAYALİ

Hacıosmanoğlu nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor 2

Spor kamuoyu, Pep Guardiola gibi bir dünya markasının Hacıosmanoğlu'nun kredisini yeniden artıracağını belirtiyor. Ancak federasyon başkanının bu yönde bir adım atmadığı ifade ediliyor. Bir süre önce Montella ile yolların ayrılacağı, İtalyan teknik adama 5 aylık maaşının tazminat olarak ödeneceği iddia edilmişti. Ancak beklenmedik kararlarıyla bilinen Hacıosmanoğlu'nun, Montella'nın görevine son vermeme konusunda inat ettiği bildirildi. Hacıosmanoğlu'nun cuma günü Türkiye'ye dönüp yönetim kurulunu toplaması ve Montella'nın geleceğinin masaya yatırılması bekleniyor.

BÜYÜK DÜŞÜŞ: YÜZDE 62'DEN YÜZDE 22'YE

Hacıosmanoğlu nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor 3

Montella'ya 2028'e kadar sözleşme uzatma kazandıran yüzde 62'lik galibiyet oranı, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde yüzde 22'ye geriledi. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın başında 40 resmi ve özel maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Son yedi maçta ise 6 yenilgi ve 1 galibiyet yaşandı. Ay-yıldızlılar Dünya Kupası'nda gruptan çıkamazken, UEFA Uluslar A Ligi'nde de ilk 4 maçta puan alamadı.

"BURASI BİR KULÜP DEĞİL"

Hacıosmanoğlu nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor 4

Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası sonrasında da Montella'ya sahip çıkmıştı. Milli Takım'ı Dünya Kupası'na taşıyanların futbolcular ve başlarındaki Montella olduğunu söyleyen Başkan, "Burası bir kulüp değil" diyerek hocayı gönderip yerine hoca alınamayacağını vurgulamış, yolda yürüdükleriyle yolda buldukları arasında tercih yapmayacaklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig montella İbrahim Hacıosmanoğlu
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