Hacıosmanoğlu: Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri ve bu pazarın en büyük oyuncusu futbol

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bugün gerçekleşen sponsorluk imza töreninde ülkemizde ve tüm dünyada futbolun spor sektörü için taşıdığı öneme değinerek "Bugün, anlamlı ve değerli bir iş birliğine imza atıyoruz. NATA Holding, Kadın ve Erkek Millî Takımlarımız ile alt yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza destek verecek. Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Bu pazarın en büyük oyuncusu ise futbol. Büyük küçük milyonlarca taraftar, tutkunu olduğu futbolda kendini buluyor, onunla gönül köprüleri kuruyor. Ülkemizde de spor denilince akla futbol geliyor" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLA YAPTIĞIMIZ HER KATKI, GELECEĞE YAPILAN YATIRIM OLARAK DÖNÜYOR'

Ülkemizin dünya futbolunda hak ettiği bir konuma sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "EURO 2024'te adından söz ettiren A Millî Takımımız, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Kadın Millî Takımımız, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Onların bu başarısı bizleri gelecek adına daha da umutlandırıyor; yeni başarılar, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Birleştirici, dönüştürücü ve geliştirici özellikteki futbola yaptığımız her katkı, bu yolda atılan her adım, geleceğe yapılan yatırım olarak dönüyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolda dünyada hak ettiğimiz yerlere gelmek, bu değerli markayı büyütmek için çalışıyoruz. Kadın, erkek her yaştan futbolcunun en iyi imkânlara sahip olmaları, en uygun şartlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri ve kalıcı başarılara ulaşabilmeleri için de güçlü iş birliklerine imza atıyoruz" şeklinde konuştu.