SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Hacıosmanoğlu: Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri ve bu pazarın en büyük oyuncusu futbol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada; "Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri ve bu pazarın en büyük oyuncusu futbol" şeklinde konuştu.

Hacıosmanoğlu: Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri ve bu pazarın en büyük oyuncusu futbol
Berker İşleyen

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bugün gerçekleşen sponsorluk imza töreninde ülkemizde ve tüm dünyada futbolun spor sektörü için taşıdığı öneme değinerek "Bugün, anlamlı ve değerli bir iş birliğine imza atıyoruz. NATA Holding, Kadın ve Erkek Millî Takımlarımız ile alt yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza destek verecek. Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Bu pazarın en büyük oyuncusu ise futbol. Büyük küçük milyonlarca taraftar, tutkunu olduğu futbolda kendini buluyor, onunla gönül köprüleri kuruyor. Ülkemizde de spor denilince akla futbol geliyor" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLA YAPTIĞIMIZ HER KATKI, GELECEĞE YAPILAN YATIRIM OLARAK DÖNÜYOR'

Ülkemizin dünya futbolunda hak ettiği bir konuma sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "EURO 2024'te adından söz ettiren A Millî Takımımız, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Kadın Millî Takımımız, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Onların bu başarısı bizleri gelecek adına daha da umutlandırıyor; yeni başarılar, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Birleştirici, dönüştürücü ve geliştirici özellikteki futbola yaptığımız her katkı, bu yolda atılan her adım, geleceğe yapılan yatırım olarak dönüyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolda dünyada hak ettiğimiz yerlere gelmek, bu değerli markayı büyütmek için çalışıyoruz. Kadın, erkek her yaştan futbolcunun en iyi imkânlara sahip olmaları, en uygun şartlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri ve kalıcı başarılara ulaşabilmeleri için de güçlü iş birliklerine imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VakıfBank'ta 2 ayrılık birden!VakıfBank'ta 2 ayrılık birden!
Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın göbeğinde suikast!

Avrupa'nın göbeğinde suikast!

Bu kez karar farklı! İkincisinde kabul edildi

Bu kez karar farklı! İkincisinde kabul edildi

Ünlü astrolog F.Bahçe'nin şampiyon olacağı yılı duyurdu: 6-0 bile gelebilir...

Ünlü astrolog F.Bahçe'nin şampiyon olacağı yılı duyurdu: 6-0 bile gelebilir...

Aboubakar dönüyor! Hem de Süper Lig devine...

Aboubakar dönüyor! Hem de Süper Lig devine...

Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye!

Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye!

Mertens, Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!

Mertens, Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.