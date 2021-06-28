Hadebe, Houston Dynamo’ya transfer oldu

Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki Zimbabveli defans oyuncusu Teenage Hadebe, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giymişti. Hadebe, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Başarılı savunmacı 1 buçuk milyon Euro bonservis bedeliyle MLS ekiplerinden Houston Dynamo’ya transfer oldu. Yeni Malatyaspor transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu transfer paylaşımında,”Profesyonel futbolcumuz, Teenage Hadebe’nin bonservesi ile transferi konusunda Houston Dynamo Kulübü ile 1.5 Milyon Euro bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Hadebe" ifadelerine yer verildi.

