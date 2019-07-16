Hadi Sacko, Denizlispor'da

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin Leeds United'dan alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.
Merih Demiral için bomba iddia
Barcelona'dan sürpriz transfer
Yeni transfer yola çıktı
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Ibra yine çok konuşulacak
F.Bahçe'ye Gustavo'dan kötü haber!
Beşiktaş ilk bombasını patlattı!
G.Saray'a Emre Mor'dan haber var! Transferin önündeki engel...
Casillas yönetici oldu
Soldado'nun yeni takımı Granada
G.Saray'a transferde dev rakipler
Mourinho'nun yeni adresi orası mı?
Icardi'ye dev talip
Afrika Kupası'nda finalin adı kondu
Okuyucu Yorumları 0 yorum