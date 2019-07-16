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Hadi Sacko, Denizlispor'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzaladı.

Hadi Sacko, Denizlispor'da

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu Hadi Sacko'nun bonservisinin Leeds United'dan alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.

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