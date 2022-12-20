Hadise "2023'e adım atıyorum" diyerek kalça dansını yayınladı! "Hep yanı hareketler"

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı. Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise boşanmadan sonra dekolteli tarzıyla da dikkat çekmişti.



Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkiler ve destekler de dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Boşanma yaradı" derken bazıları ise "Hep aynı hareketler berbat" dedi.

Hadise paylaşımına ise "2023'e adım atıyorum" notunu düştü.



