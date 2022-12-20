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Hadise "2023'e adım atıyorum" diyerek kalça dansını yayınladı! "Hep yanı hareketler"

20.12.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hadise son dönemde hem Reza Zarrab ile yazışmalarıyla hem de boşanmasıyla gündemdeydi. Kendisine bir yalı dairesi alan ve evine taşınmak için gün sayan Hadise kalça dansı yaptığı anları paylaşınca olay oldu.

Hadise "2023'e adım atıyorum" diyerek kalça dansını yayınladı! "Hep yanı hareketler"

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı. Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise boşanmadan sonra dekolteli tarzıyla da dikkat çekmişti.

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Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

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Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkiler ve destekler de dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Boşanma yaradı" derken bazıları ise "Hep aynı hareketler berbat" dedi.

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Hadise paylaşımına ise "2023'e adım atıyorum" notunu düştü.


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Hadise Ebru Gündeş

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