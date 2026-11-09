Rivals 2. sezonuyla gündemde: Cesur sahneler arttı

Disney+ platformunun dikkat çeken yapımlarından Rivals, 2. sezonunun yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bol bol cesur sahne, yasak aşk ve sosyetik ilişkilerin yer aldığı dizinin yeni bölümlerine eleştirmenlerden övgü yağdı. Özellikle Danny Dyer'ın kamera karşısına tamamen çıplak geçtiği sahne şimdiden gündem oldu.

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ELEŞTİRMENLERDEN RIVALS'IN YENİ SEZONUNA ÖVGÜ

Rivals 2. sezonunun ikinci yarısı, yayın öncesinde eleştirmenlerin değerlendirmelerine konu oldu. The Times gazetesinden Carol Midgley, diziye beş yıldız vererek yapımı övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Midgley, izleyicilere perdeleri kapatıp bir kadeh içecek eşliğinde dizinin dönüşünü kutlamalarını önerdi.

The Independent'tan Nick Hilton ise diziye üç yıldız verdi. Hilton, Rivals'ı cesur seks sahneleriyle öne çıkan üst düzey bir pembe dizi olarak tanımladı. The Telegraph'tan Anita Singh de Danny Dyer'ın tamamen çıplak olduğu sahneye dikkat çekerek dizinin özellikle bu yönüyle konuşulacağını belirtti.

DANNY DYER'IN ÇIPLAK SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

Rivals'ın yeni sezonunda en çok dikkat çeken gelişmelerden biri Freddie Jones ile Lizzie Vereker arasındaki tutkulu ilişki olacak. Danny Dyer'ın hayat verdiği Freddie ile Katherine Parkinson'ın canlandırdığı Lizzie arasındaki yakınlaşma, ortak arkadaşları Monica'nın ölümünün ardından daha da yoğunlaşıyor.



Yaşanan trajedinin ardından hayatın kısa olduğunu fark eden ikili, yasak aşklarını sürdürmeye devam ediyor. Freddie ise bir yandan Lizzie ile ilişkisini yaşarken diğer yandan eşi Valerie ile evliliğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Yeni bölümlerde öne çıkan sahnelerden birinde Freddie, Lizzie ile banyoda yaşadığı yakınlaşmanın ardından çıplak şekilde kaçmak zorunda kalıyor.