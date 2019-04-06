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Hadise: Bankacımı çok seviyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Hadise, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Bir arkadaşının Chilai Meyhane'de gerçekleşen doğum günü kutlamasına katılan Hadise, iki saate yakın mekanda kaldı. Hadise, bir bankadan kredi çekmek istediği iddialarına açıklık getirdi

Hadise: Bankacımı çok seviyorum

Kutlama sonrası menajeriyle birlikte kapıda görülen şarkıcı, aracına binmeden önce soruları yanıtladı. Sabah erkenden uyanması gerektiği için partiden erken ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Hadise, “Sabah bir toplantımız var. Yaz için proje görüşmemiz olacak.” dedi.

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Hadise: Bankacımı çok seviyorum Bebek’ten 10 milyon liraya ev baktığı ve kredi için başvurduğu bankadan red cevabı aldığı konuşulan Hadise, çıkan haberleri yalanladı. Hadise, “Sizlere göre her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum. İnsanlar normal şeyler içinde bankaya girebiliyorlar. Ben bankacımı çok seviyorum. Arada sırada gidip kahve içmeyi, sohbet etmeyi seviyorum. Her bankaya girdiğimizde ev almıyoruz” diye konuştu. (snobmagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Hadise bankacı

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