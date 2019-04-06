Kutlama sonrası menajeriyle birlikte kapıda görülen şarkıcı, aracına binmeden önce soruları yanıtladı. Sabah erkenden uyanması gerektiği için partiden erken ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Hadise, “Sabah bir toplantımız var. Yaz için proje görüşmemiz olacak.” dedi.

Hadise: Bankacımı çok seviyorum Bebek’ten 10 milyon liraya ev baktığı ve kredi için başvurduğu bankadan red cevabı aldığı konuşulan Hadise, çıkan haberleri yalanladı. Hadise, “Sizlere göre her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum. İnsanlar normal şeyler içinde bankaya girebiliyorlar. Ben bankacımı çok seviyorum. Arada sırada gidip kahve içmeyi, sohbet etmeyi seviyorum. Her bankaya girdiğimizde ev almıyoruz” diye konuştu. (snobmagazin)

