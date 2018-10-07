MAGAZİN

Hadise'den O Ses Türkiye pozları

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasına ünlü şarkıcı ve jüri üyesi Hadise'nin elbisesi damga vurdu. Hadise Instagram'dan O Ses Türkiye paylaşımları yapmaya doyamadı

Hadise'den O Ses Türkiye pozları

Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yeni jüri olarak katıldığı O Ses Türkiye başladı. Hadise ve Murat Boz'un yıllardır jüriliğe devam ettiği programa Hadise'nin tarzı damgasını vurdu.

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O Ses Türkiye, Twitter'da TT olurken, birçok kullanıcı Hadise'nin bu gece giydiği elbise ile ilgili yorumlarda bulundu.

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Canlı yayın esnasında Hadise'nin giydiği elbisenin markası sansüre uğrarken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı elbisenin markasını bulabilmek adına adeta birbiriyle yarıştı.

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Bir kısım izleyici Hadise'nin kıyafetini beğense de bir kısım ise bu kıyafeti Demet Akalın'ın tarzına benzetti ve beğenmedi.

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Hadise ise Instagram hesabından O Ses Türkiye paylaşımları yapmaya doymadı. Paylaşım üstüne paylaşım yapan Hadise fotoğraflarını ise yoruma kapadı.

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Hadise o ses türkiye O Ses Türkiye elbise hadise gucci

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