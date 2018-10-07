Hadise'den O Ses Türkiye pozları

Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yeni jüri olarak katıldığı O Ses Türkiye başladı. Hadise ve Murat Boz'un yıllardır jüriliğe devam ettiği programa Hadise'nin tarzı damgasını vurdu.

O Ses Türkiye, Twitter'da TT olurken, birçok kullanıcı Hadise'nin bu gece giydiği elbise ile ilgili yorumlarda bulundu.

Canlı yayın esnasında Hadise'nin giydiği elbisenin markası sansüre uğrarken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı elbisenin markasını bulabilmek adına adeta birbiriyle yarıştı.

Bir kısım izleyici Hadise'nin kıyafetini beğense de bir kısım ise bu kıyafeti Demet Akalın'ın tarzına benzetti ve beğenmedi.

Hadise ise Instagram hesabından O Ses Türkiye paylaşımları yapmaya doymadı. Paylaşım üstüne paylaşım yapan Hadise fotoğraflarını ise yoruma kapadı.



