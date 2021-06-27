Hadise'den O Ses Türkiye Rap paylaşımı: Acun bana söyleyince...

Acun Ilıcalı ile ünlü şarkıcı Hadise'nin aralarının O Ses Türkiye programındaki jüri koltuğu nedeniyle açık olduğu iddia edilmişti.

Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeleri Ebru Gündeş ile Hadise arasında yaşanan olaylar nedeniyle Ilıcalı'nın yeni sezonda Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri çıkmıştı. Hadise'nin her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekmişti.

"ARANIZDA TEK KADIN OLARAK..."

Bu iddialar gündemdeyken Hadise'den O Ses Türkiye Rap paylaşımı geldi. Hadise Acun Ilıcalı'yı da andığı paylaşımında şunları söyledi:

"O Ses Türkiye Rap’i izlemeye başlamadan aylar önce Acun bana O Ses Rap yapmak istediğini söyleyince çok heyecanlanmıştım. Dünyada ilk defa bir O Ses Rap yarışması yapılacak ve bunu biz yapacağız! Çok gurur verici.

İnanılmaz bir birinci sezon geçirdik. Ülkemizden ve yurt dışından gelen tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Herkes kendi yazdığı sözler ile bazıları kendi prodüksiyonları ile katıldılar. Bu büyük bir başarı! Yarışmanın her aşamasında yazdıkları yeni sözler ile bizleri şaşırtmayı başardılar.

Ben bu sezon yarışmacılarımızdan çok şey öğrendim. Zaten hayat öğrenerek ve yaşayarak bizi büyütmüyor mu? Sevgili Murda, Mero ve Eypio ile ilk kez bir projede buluştuk. Ama siz o kadar güzel ve değerli insanlarsınız ki... Aranızda tek kadın olarak kendimi her zaman prenses gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm yarışma boyunca sevginiz ve saygınız çok değerliydi.

Tüm sezon emeği geçen herkese, Acun Medya ekibine ve kendi ekibime sonsuz teşekkürler."

Acun Ilıcalı'nın Hadise'nin paylaşımını ise beğeni de bulunmadığı dikkatlerden kaçmadı.

