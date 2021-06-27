MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'den O Ses Türkiye Rap paylaşımı: Acun bana söyleyince...

Hadise'den O Ses Türkiye Rap paylaşımı: Acun bana söyleyince...

27.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitiren ve Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf ile ilişkisi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Hadise O Ses Türkiye Rap paylaşımıyla dikkat çekti.

Hadise'den O Ses Türkiye Rap paylaşımı: Acun bana söyleyince...

Acun Ilıcalı ile ünlü şarkıcı Hadise'nin aralarının O Ses Türkiye programındaki jüri koltuğu nedeniyle açık olduğu iddia edilmişti.

Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeleri Ebru Gündeş ile Hadise arasında yaşanan olaylar nedeniyle Ilıcalı'nın yeni sezonda Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri çıkmıştı. Hadise'nin her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekmişti.

2

"ARANIZDA TEK KADIN OLARAK..."

Bu iddialar gündemdeyken Hadise'den O Ses Türkiye Rap paylaşımı geldi. Hadise Acun Ilıcalı'yı da andığı paylaşımında şunları söyledi:

"O Ses Türkiye Rap’i izlemeye başlamadan aylar önce Acun bana O Ses Rap yapmak istediğini söyleyince çok heyecanlanmıştım. Dünyada ilk defa bir O Ses Rap yarışması yapılacak ve bunu biz yapacağız! Çok gurur verici.

1

İnanılmaz bir birinci sezon geçirdik. Ülkemizden ve yurt dışından gelen tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Herkes kendi yazdığı sözler ile bazıları kendi prodüksiyonları ile katıldılar. Bu büyük bir başarı! Yarışmanın her aşamasında yazdıkları yeni sözler ile bizleri şaşırtmayı başardılar.

Ben bu sezon yarışmacılarımızdan çok şey öğrendim. Zaten hayat öğrenerek ve yaşayarak bizi büyütmüyor mu? Sevgili Murda, Mero ve Eypio ile ilk kez bir projede buluştuk. Ama siz o kadar güzel ve değerli insanlarsınız ki... Aranızda tek kadın olarak kendimi her zaman prenses gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm yarışma boyunca sevginiz ve saygınız çok değerliydi.

Tüm sezon emeği geçen herkese, Acun Medya ekibine ve kendi ekibime sonsuz teşekkürler."

Acun Ilıcalı'nın Hadise'nin paylaşımını ise beğeni de bulunmadığı dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Kırmızı mayosuyla seksi pozlar! "Boğuluyorsun ve..."Kırmızı mayosuyla seksi pozlar! "Boğuluyorsun ve..."
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

15 dakika yetti! Her yer harabeye döndü

15 dakika yetti! Her yer harabeye döndü

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı

Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı

'Alternatif tıp' adı altında işkence! Muayene eden doktor şoke oldu

'Alternatif tıp' adı altında işkence! Muayene eden doktor şoke oldu

Ve büyük aşk bitti!

Ve büyük aşk bitti!

İbrahim Tatlıses o iddialara ateş püskürdü!

İbrahim Tatlıses o iddialara ateş püskürdü!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.