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Hadise'den takipçilerine skandal el hareketi!

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ÜNLÜLER  | 02.01.2019 22:35 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Hadise, şapkasını beğenmeyen takipçilerine el işareti yaptı.

Hadise'den takipçilerine skandal el hareketi!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından takipçilerine el işareti yaparak skandal bir paylaşıma imza attı.

"BEĞENMEYENLER ZOOM YAPSIN"

Twitter hesabından şapkalı fotoğrafını paylaşan Hadise fotoğrafa, "Şapkam, Ben. Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var." notunu ekledi.

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"ORTA PARMAK GÖSTERMİŞ"

Hadise'nin skandal paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Yok artık orta parmak göstermiş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bunlar nasıl hareketler Hadise hanım." yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise takipçi

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