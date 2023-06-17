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Hadise göğüs dekolteli poz verdi! Konser tarzıyla büyüledi

17.06.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkardığı şarkıları, sahne performansları ile büyük beğeni toplayan Hadise cesur tarzıyla da sık sık gündem oluyor. En son Antalya’da konser veren Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram’ı salladı. Ünlü ismin konser tarzına beğeni yağdı.

Hadise göğüs dekolteli poz verdi! Konser tarzıyla büyüledi

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise konser tarzıyla ilgi odağı oldu. Başarılı şarkılara imza atan ve şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü ismin göğüs dekoltesi adeta nefes kesti.

hadise-göğüs-dekoltesi

Antalya'da konser veren Hadise şarkıları ve güzelliği ile hayranlarını büyüledi.

hadise-sütyensiz-poz-verdi

Ünlü isim iddialı göğüs dekoltesine sahip kadife elbisesiyle pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

hadise-göğüs-dekolteli-poz

Hadise’nin paylaşımın takipçileri "Hadise farkı", "Kraliçe", "Çiçek kadar güzelsin", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

hadise-göğüs-dekoltesiyle-mest-etti

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Hadise mehmet dinçer

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